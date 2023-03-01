Google Home-talekommandoer for Philips Hue

Google Home-talekommandoer for Philips Hue

Styr Philips Hue-belysningen din med Google Assistant med forskjellige talekommandoer.

De 10 mest brukte Google Home-kommandoene for Philips Hue

  • Slå på alle lys.
  • Slå av alle lys.
  • Hvilke lys står på i stuen?
  • Hvilke lys står på i kjøkkenet?
  • Dim lysene i gangen.
  • Demp lysene mine.
  • Vekk lysene mine.
  • Aktiver Relax i hjørnet.
  • Aktiver Read på kontoret.
Philips Hue fungerer med OK Google for talestyring av lysene dine. Bare si "OK Google", og erstatt disse eksemplene med dine egne personlige lys- og rominnstillinger.

Grunnleggende Google Home-kommandoer

  • Slå på Hue-lysene.
  • Hvilke lys står på i kjøkkenet?
  • Dim lysene i gangen.
  • Gjør lysene i kjøkkenet 20 % lysere.
  • Gjør lysene i stuen lysere.
  • Slå av skrivebordslampen.

Google Home-fargekommandoer

  • Gjør lyset i stuen blått.
  • Sett på gullfarget lys i gangen.
  • Gjør lysene mine limegrønne.
  • Sett på lilla stuebelysning.
  • Gjør nattbordslampen min rosa.
  • Gjør lyset i kjøkkenet oransje.

Du kan bruke en rekke andre fargenavn, blant annet knallrød, lakserød, oransje, gul, grønn, turkis, grønnblå, himmelblå, blå, lilla, rosa og lavendel.

Kommandoer for lysinnstillinger og scener

  • Aktiver Energize i kjøkkenet.
  • Aktiver Ocean Dawn i stuen.
  • Aktiver Savanna Sunset på kontoret.
  • Aktiver Autumn Gold i hjørnet.
  • Aktiver Blue Lagoon i det store soverommet.

Kommandoer for forsiktig innsovning og vekking

  • Slå på Forsiktig vekking.
  • Vekk meg klokken 07.00. Denne kommandoen gjør at det stilles inn en morgenalarm som gjør at lysene dine gradvis blir lysere 30 minutter før.
  • Vekk meg på hverdager klokken 07.00.
  • Slå av Forsiktig vekking.
  • Demp lysene mine.
  • Vekk lysene mine.
  • Dim opp lysene på rommet til Ola.
  • Demp lysene på rommet til Karina.

Funksjonen for forsiktig innsovning og vekking er inspirert av effekten av lys på søvnsyklusen. Du kan stille inn din personlige soloppgang eller solnedgang ved ganske enkelt å spørre Google. Forsiktig vekking med alarmsynkronisering støttes ennå ikke på mobile enheter.

Hue sync box-kommandoer

  • Slå på Hue sync box.
  • Start lyssynkronisering.
  • Still inn Hue sync box på HDMI 1.
  • Still inn Hue sync box på video.
  • Still inn Hue sync box-intensiteten til ekstrem.
  • Gjør Hue sync box lysere.

Philips Hue + Spotify-kommandoer

  • Start musikksynkronisering.
  • Stopp musikksynkronisering.
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay