Styr Philips Hue-belysningen din med Google Assistant med forskjellige talekommandoer.
Hvilke Google Home-talekommandoer trenger du?
- Slå på alle lys.
- Slå av alle lys.
- Hvilke lys står på i stuen?
- Hvilke lys står på i kjøkkenet?
- Dim lysene i gangen.
- Demp lysene mine.
- Vekk lysene mine.
- Aktiver Relax i hjørnet.
- Aktiver Read på kontoret.
Philips Hue fungerer med OK Google for talestyring av lysene dine. Bare si "OK Google", og erstatt disse eksemplene med dine egne personlige lys- og rominnstillinger.
Google Home-fargekommandoer
- Gjør lyset i stuen blått.
- Sett på gullfarget lys i gangen.
- Gjør lysene mine limegrønne.
- Sett på lilla stuebelysning.
- Gjør nattbordslampen min rosa.
- Gjør lyset i kjøkkenet oransje.
Du kan bruke en rekke andre fargenavn, blant annet knallrød, lakserød, oransje, gul, grønn, turkis, grønnblå, himmelblå, blå, lilla, rosa og lavendel.
Kommandoer for forsiktig innsovning og vekking
- Slå på Forsiktig vekking.
- Vekk meg klokken 07.00. Denne kommandoen gjør at det stilles inn en morgenalarm som gjør at lysene dine gradvis blir lysere 30 minutter før.
- Vekk meg på hverdager klokken 07.00.
- Slå av Forsiktig vekking.
- Demp lysene mine.
- Vekk lysene mine.
- Dim opp lysene på rommet til Ola.
- Demp lysene på rommet til Karina.
Funksjonen for forsiktig innsovning og vekking er inspirert av effekten av lys på søvnsyklusen. Du kan stille inn din personlige soloppgang eller solnedgang ved ganske enkelt å spørre Google. Forsiktig vekking med alarmsynkronisering støttes ennå ikke på mobile enheter.