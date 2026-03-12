Pakke: 2 x Secure kablede kameraer

En del av Secure-salget. Til kampanjen

Nærbilde av fronten på Pakke: 2 x Secure kablede kameraer
På lager
  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Om Pakke: 2 x Secure kablede kameraer

Hold øye med hjemmet ditt hvor som helst med to Secure-kameraer med kabel, som kan brukes både innendørs og utendørs. Få en direktesendt 1080p HD-video, slå på lysene eller send et varsel til mobilenheten din når du oppdager bevegelse, eller utløs en lydalarm med et enkelt trykk i Hue-appen.

  • End-to-end-kryptering
  • 1080P HD video
  • Kobles til stikkontakt
  • Inklusive veggmontering
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay