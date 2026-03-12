Pakke: 2 x Secure kablede kameraer
Nåværende pris er 3238,00 kr
Nåværende pris er 3238,00 kr
På lager
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Om Pakke: 2 x Secure kablede kameraer
Hold øye med hjemmet ditt hvor som helst med to Secure-kameraer med kabel, som kan brukes både innendørs og utendørs. Få en direktesendt 1080p HD-video, slå på lysene eller send et varsel til mobilenheten din når du oppdager bevegelse, eller utløs en lydalarm med et enkelt trykk i Hue-appen.
- End-to-end-kryptering
- 1080P HD video
- Kobles til stikkontakt
- Inklusive veggmontering
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871304
Produktinformasjon
- Hue Secure-kamera med ledning
- 2