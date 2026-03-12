Hold øye med hjemmet ditt hvor som helst med to Secure-kameraer med kabel, som kan brukes både innendørs og utendørs. Få en direktesendt 1080p HD-video, slå på lysene eller send et varsel til mobilenheten din når du oppdager bevegelse, eller utløs en lydalarm med et enkelt trykk i Hue-appen.

End-to-end-kryptering

1080P HD video

Kobles til stikkontakt

Inklusive veggmontering