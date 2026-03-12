Pakke: 3 x Secure kablet kamera

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Om Pakke: 3 x Secure kablet kamera

Hold øye med hele hjemmet ditt med tre Secure kameraer som går på batteri. Kameraene kan brukes både innendørs og utendørs og har 1080p HD-livestream og nattsyn. Få varsler så snart det registreres bevegelse og mye mer.

  • End-to-end-kryptering
  • 1080P HD video
  • Kobles til stikkontakt
  • Inklusive veggmontering

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