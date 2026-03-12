Pakke: 3 x Secure kablet kamera
Nåværende pris er 4857,00 kr
Nåværende pris er 4857,00 kr
På lager
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Om Pakke: 3 x Secure kablet kamera
Hold øye med hele hjemmet ditt med tre Secure kameraer som går på batteri. Kameraene kan brukes både innendørs og utendørs og har 1080p HD-livestream og nattsyn. Få varsler så snart det registreres bevegelse og mye mer.
- End-to-end-kryptering
- 1080P HD video
- Kobles til stikkontakt
- Inklusive veggmontering
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871373
Produktinformasjon
- Hue Secure-kamera med ledning
- 3
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