Hold øye med hele hjemmet ditt med tre Secure kameraer som går på batteri. Kameraene kan brukes både innendørs og utendørs og har 1080p HD-livestream og nattsyn. Få varsler så snart det registreres bevegelse og mye mer.

End-to-end-kryptering

1080P HD video

Kobles til stikkontakt

Inklusive veggmontering