Batteridrevet Secure-kamera
La Philips Hue holde øye med hjemmet ditt! Få en klar og tydelig 1080p HD-livestream, slå på lysene eller motta et varsel på mobilenheten din når det oppdages bevegelse eller lyd og annet. Dette trådløse sikkerhetskameraet er enkelt å montere og installere i alle hjem.
Høydepunkter
- Ende-til-ende-kryptering
- 1080P HD-video
- Batteridrevet
- Veggfeste inkludert
Få alt med Philips Hue Bridge
Med en Hue Bridge får du hele utvalget av sikkerhetsfunksjoner for smarte hjem: lys- og lydalarmer, automatisk imitasjon av tilstedeværelse og muligheten til å utvide oppsettet for hjemmesikkerheten – eller smartbelysningen.
Overvåk hjemmet ditt
Motta varsler direkte på mobilenheten din hver gang Secure-kameraet oppdager bevegelse. Opprett aktivitets- eller pakkesoner, og bli varslet avhengig av hva som utløser bevegelsen, for eksempel en person, et dyr, et kjøretøy eller en pakke.
Få det til å se ut som om du er hjemme
Bruk Secure-kameraet ditt med automatisk imitasjon av tilstedeværelse og toveis-talefunksjon for å gjøre hjemmet ditt enda sikrere – og få enda litt mer sjelefred med det samme.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart