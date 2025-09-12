Monter bevegelsessensorene hvor som helst

Bevegelsessensoren til Philips Hue intelligente lys er batteridrevet og trådløs, slik at du kan installere den hvor som helst i hjemmet ditt. Plasser den på en hylle, monter den på en vegg eller i taket med én skrue, eller legg den på en magnetisk overflate med magneten som følger med.