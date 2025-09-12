* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Bevegelsessensor
Slå på smartbelysningen din ved hjelp av bevegelse. Den batteridrevne Hue Motion sensor kan enkelt installeres hvor som helst i hjemmet.
Nåværende pris er 449,00 kr
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Høydepunkter
- Hue Bridge kreves
- Trådløs installasjon
- Batteridrevet
- Automatiser lysene dine
- Kan monteres overalt
Monter bevegelsessensorene hvor som helst
Bevegelsessensoren til Philips Hue intelligente lys er batteridrevet og trådløs, slik at du kan installere den hvor som helst i hjemmet ditt. Plasser den på en hylle, monter den på en vegg eller i taket med én skrue, eller legg den på en magnetisk overflate med magneten som følger med.
Dagslyssensor oppdager lys
Den integrerte dagslyssensoren i Hue Motion oppdager når det er nok lys, slik at lysene ikke slås på før du trenger dem. Hvis du synes det er for mørkt, justerer du sensitiviteten til sensoren i Philips Hue-appen slik at den aktiveres tidligere.
Tilpasning av lys med bevegelsessensor
Med Hue motion sensor kan du tilpasse lystyrken på lysene avhengig av tidspunktet på døgnet. Om kvelden kan du stille inn bevegelsesdetektoren til å gi et mildt nattlys for å vise vei i mørket. På dagtid kan innstille slik at du får et klart, hvitt lys for å lyse opp rommene dine.
Krever en Philips Hue-bro
Dette produktet krever en tilkobling til Philips Hue-broen
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Syntetiske materialer