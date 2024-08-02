Salg
Pakke: 3 x Play light bar + Bridge Pro
Lys opp veggene dine i alle farger med 3 Hue Play light bars i svart og en Bridge Pro. Perfekt for oppslukende underholdning og dynamisk omgivelseslys.
Nåværende pris er 3066,30 kr, opprinnelig pris er 3407,00 kr
Høydepunkter
- Hvitt og farget lys
- Lys opp veggen
- Jevn fargeblanding
- Legg til mer enn 150 lys og tilbehø
- 2000-6500 K
I denne pakken
1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pakning
Skap en fargerik dusj av smartbelysningen dine med den elegante Play-lyslinjen i svart. Denne 2-pakningen med Play-lyslinjer, som inneholder to lyslinjer og en strømforsyning som kan koble til opptil tre lyslinjer, kan stå loddrett, legges vannrett eller monteres på TV-ens bakside ved hjelp av medfølgende feste.Play light bar 2-pakning
1 x Hue White and color ambiance Play light bar, utvidelsespakke
Bygg ut ditt eksisterende Play-lyslinjeoppsett med denne utvidelsespakken i svart som inneholder én enkelt lyslinjeutvidelse. Strømforsyning er ikke inkludert.Play light bar, utvidelsespakke
1 x Hue Bridge Pro
Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.Bridge Pro
