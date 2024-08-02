I denne pakken

1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pakning Skap en fargerik dusj av smartbelysningen dine med den elegante Play-lyslinjen i svart. Denne 2-pakningen med Play-lyslinjer, som inneholder to lyslinjer og en strømforsyning som kan koble til opptil tre lyslinjer, kan stå loddrett, legges vannrett eller monteres på TV-ens bakside ved hjelp av medfølgende feste. Play light bar 2-pakning

1 x Hue White and color ambiance Play light bar, utvidelsespakke Bygg ut ditt eksisterende Play-lyslinjeoppsett med denne utvidelsespakken i svart som inneholder én enkelt lyslinjeutvidelse. Strømforsyning er ikke inkludert. Play light bar, utvidelsespakke