Pakke: 3 x Play light bar + Bridge Pro

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Nærbilde av fronten på Pakke: 3 x Play light bar + Bridge Pro
På lager
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Om Pakke: 3 x Play light bar + Bridge Pro

Lys opp veggene i alle farger med 3 Play light bars i hvitt og en Bridge Pro. Perfekt for oppslukende underholdning og fargerik lys på veggen.

  • Hvitt og farget lys
  • Lys opp veggen
  • 2000-6500 K
  • Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
  • Styr med app, stemme eller tilbehør
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