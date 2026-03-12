Pakke: 3 x Play light bar + Bridge Pro
Pakkeprisen er 3336,30 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 3707,00 kr
Pakkeprisen er 3336,30 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 3707,00 kr
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På lager
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Om Pakke: 3 x Play light bar + Bridge Pro
Lys opp veggene i alle farger med 3 Play light bars i hvitt og en Bridge Pro. Perfekt for oppslukende underholdning og fargerik lys på veggen.
- Hvitt og farget lys
- Lys opp veggen
- 2000-6500 K
- Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
- Styr med app, stemme eller tilbehør
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875999
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Play light bar 2-pakning
- 1
- Hue White and color ambiance Play light bar, utvidelsespakke
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1