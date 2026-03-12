Lys opp veggene i alle farger med 3 Play light bars i hvitt og en Bridge Pro. Perfekt for oppslukende underholdning og fargerik lys på veggen.

Hvitt og farget lys

Lys opp veggen

2000-6500 K

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