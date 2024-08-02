Salg
Pakke: 2 x Play light bar + Bridge Pro
Lys opp veggene i alle farger med 2 Hue Play light bars i hvitt og en Hue Bridge Pro. Smart omgivelsesbelysning for TV, gaming eller innredning med optimal kontroll.
Nåværende pris er 2392,20 kr, opprinnelig pris er 2658,00 kr
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Høydepunkter
- Hvitt og farget lys
- Lys opp veggen
- 2000-6500 K
- Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
- Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
I denne pakken
1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pakning
Skap en fargerik dusj av smartbelysningen dine med den elegante Play-lyslinjen i hvitt. Denne 2-pakningen med Play-lyslinjer, som inneholder to lyslinjer og en strømforsyning som kan koble til opptil tre lyslinjer, kan stå loddrett, legges vannrett eller monteres på TV-ens bakside ved hjelp av medfølgende feste.Play light bar 2-pakning
1 x Hue Bridge Pro
Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.Bridge Pro
Spesifikasjoner
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Pakker du kanskje vil like
Hue White and color ambiance
Signe gradient gulvlampe
3799,00 kr
Hue White and color ambiance
Gradient lightstrip, 2 meter
1849,00 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordlampe
2539,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
819,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
579,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
1296,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Play light bar 2-pakning
1619,00 kr