Skap en fargerik dusj av smartbelysningen dine med den elegante Play-lyslinjen i hvitt. Denne 2-pakningen med Play-lyslinjer, som inneholder to lyslinjer og en strømforsyning som kan koble til opptil tre lyslinjer, kan stå loddrett, legges vannrett eller monteres på TV-ens bakside ved hjelp av medfølgende feste.

1 x Hue Bridge Pro

Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.