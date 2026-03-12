Lightguide stor globe + cone bordlampe (svart)

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Nærbilde av fronten på Lightguide stor globe + cone bordlampe (svart)
På lager
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Om Lightguide stor globe + cone bordlampe (svart)

Med den dristige formen til Lightguide globe-lyspæra og en teksturert, matt lampefot, er denne duoen er som skapt for hverandre. Lyspæra er av munnblåst glass, mens lampen er 3D-printet ved hjelp av biosirkulære materialer; en krysning mellom moderne og tradisjonelt håndverk.

  • Inkluderer en Lightguide lyspære
  • Inkluderer en 3D-printet lampefot
  • Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
  • Laget av resirkulerte materialer
  • Blank overflate
  • svart
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