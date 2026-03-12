Lightguide stor globe + cone bordlampe (sandfarget)
Nåværende pris er 1908,00 kr
Nåværende pris er 1908,00 kr
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På lager
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Om Lightguide stor globe + cone bordlampe (sandfarget)
Med den dristige formen til Lightguide globe-lyspæra og en teksturert, matt lampefot, er denne duoen er som skapt for hverandre. Lyspæra er av munnblåst glass, mens lampen er 3D-printet ved hjelp av biosirkulære materialer; en krysning mellom moderne og tradisjonelt håndverk.
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- Inkluderer en Lightguide lyspære
- Inkluderer en 3D-printet lampefot
- Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
- Laget av resirkulerte materialer
- Matt overflate
- sandfarge
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871090
Produktinformasjon
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