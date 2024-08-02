Med gradientteknologi blander denne lightstrip forskjellige lysfarger sammen på en gang. Den er fleksibel og kan utvides til opptil 10 meter, slik at du kan gi en strålende blanding av farger til alle rom.

1 x Hue Bridge Pro

Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.