Pakke: Ambiance gradient lightstrip + Bridge Pro

Skap en fantastisk atmosfære med en Ambiance gradient lightstrip og Bridge Pro. Vakre blandinger av tilpassbare farger som gir liv til rommet ditt med smart kontroll via Hue-appen.

Høydepunkter

  • Hvitt og farget lys
  • Jevn fargeblanding
  • Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
  • Opp til 1800 lumen
  • Styring med app, stemme eller tilbehør
I denne pakken

Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Gradient lightstrip, 2 meter

1 x Hue White and color ambiance Gradient lightstrip, 2 meter

Med gradientteknologi blander denne lightstrip forskjellige lysfarger sammen på en gang. Den er fleksibel og kan utvides til opptil 10 meter, slik at du kan gi en strålende blanding av farger til alle rom.

Gradient lightstrip, 2 meter
Nærbilde av fronten på Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.

Bridge Pro

