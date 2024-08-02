Salg
Pakke: Ambiance gradient lightstrip + Bridge Pro
Skap en fantastisk atmosfære med en Ambiance gradient lightstrip og Bridge Pro. Vakre blandinger av tilpassbare farger som gir liv til rommet ditt med smart kontroll via Hue-appen.
Nåværende pris er 2454,80 kr, opprinnelig pris er 2888,00 kr
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Høydepunkter
- Hvitt og farget lys
- Jevn fargeblanding
- Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
- Opp til 1800 lumen
- Styring med app, stemme eller tilbehør
I denne pakken
1 x Hue White and color ambiance Gradient lightstrip, 2 meter
Med gradientteknologi blander denne lightstrip forskjellige lysfarger sammen på en gang. Den er fleksibel og kan utvides til opptil 10 meter, slik at du kan gi en strålende blanding av farger til alle rom.Gradient lightstrip, 2 meter
1 x Hue Bridge Pro
Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.Bridge Pro
Spesifikasjoner
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Pakker du kanskje vil like
Hue White and color ambiance
Signe gradient gulvlampe
3799,00 kr
Hue White and color ambiance
Gradient lightstrip, 2 meter
1849,00 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordlampe
2539,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
819,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
579,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
1296,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Play light bar 2-pakning
1619,00 kr