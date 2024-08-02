Support
Pakke: Solo lightstrip 10 m + Bridge Pro

Forvandle rommet ditt med en Hue Solo lightstrip og Bridge Pro. Smart kontroll, tilpassbare farger og sømløs integrering for alle rom.

Høydepunkter

  • Hvitt og farget lys
  • Fleksibel og utvidbar
  • RGBWWW LED og opptil 1700 lumen
  • Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
  • Styring med app, stemme eller tilbehør
I denne pakken

Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Solo lightstrip

1 x LIGHTSTRIPS Solo lightstrip

Forvandle både hjemmet og humøret med en strålende belysningsopplevelse. Den 10 meter lange Philips Hue Solo lightstrip er enkel å montere og gjør hjemmet ditt lysere med en imponerende lyseffekt på 1700 lumen. Vår lightstrip består av RGBWW-LED-lys som kan avgi farget lys eller rent, hvitt lys. Den er designet med tanke på sikkerhet, slik at den er enkel å bruke og styre. Alle Philips Hue lightstrips leveres med 2 års garanti.

Solo lightstrip
Nærbilde av fronten på Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.

Bridge Pro

