Salg
Pakke: Solo lightstrip 10 m + Bridge Pro
Forvandle rommet ditt med en Hue Solo lightstrip og Bridge Pro. Smart kontroll, tilpassbare farger og sømløs integrering for alle rom.
Nåværende pris er 2454,80 kr, opprinnelig pris er 2888,00 kr
Høydepunkter
- Hvitt og farget lys
- Fleksibel og utvidbar
- RGBWWW LED og opptil 1700 lumen
- Legg til mer enn 150 lys og tilbehør
- Styring med app, stemme eller tilbehør
I denne pakken
1 x LIGHTSTRIPS Solo lightstrip
Forvandle både hjemmet og humøret med en strålende belysningsopplevelse. Den 10 meter lange Philips Hue Solo lightstrip er enkel å montere og gjør hjemmet ditt lysere med en imponerende lyseffekt på 1700 lumen. Vår lightstrip består av RGBWW-LED-lys som kan avgi farget lys eller rent, hvitt lys. Den er designet med tanke på sikkerhet, slik at den er enkel å bruke og styre. Alle Philips Hue lightstrips leveres med 2 års garanti.Solo lightstrip
1 x Hue Bridge Pro
Neste generasjons Hue smart hub. Den er drevet av en brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og KI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Gjør lysene dine om til bevegelsessensorer med MotionAware™, bruk sikkerhet og lys sammen med mer.Bridge Pro
