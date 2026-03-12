Flerpakning: Hue sync box 8K + Bridge
Pakkeprisen er 4462,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 4958,00 kr
Pakkeprisen er 4462,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 4958,00 kr
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På lager
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Om Flerpakning: Hue sync box 8K + Bridge
Få surroundbelysning! Med en Hue Bridge og Hue Play HDMI sync box 8K kan du nyte dynamisk belysning som endrer farge, dimmes og lyses opp i takt med innholdet på TV-skjermen.
- Synkroniser lys med TV-innhold ved 8K 60 Hz og 4K 120 Hz
- HDMI 2.1-sertifisert
- Koble til opptil 4 HDMI-enheter
- Enkelt Bridge-oppsett
- Smart kontroll med app, stemme eller tilbehør
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330182
Produktinformasjon
- Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue Bridge
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