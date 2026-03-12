Flerpakning: Hue sync box 8K + Bridge

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På lager
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Om Flerpakning: Hue sync box 8K + Bridge

Få surroundbelysning! Med en Hue Bridge og Hue Play HDMI sync box 8K kan du nyte dynamisk belysning som endrer farge, dimmes og lyses opp i takt med innholdet på TV-skjermen.

  • Synkroniser lys med TV-innhold ved 8K 60 Hz og 4K 120 Hz
  • HDMI 2.1-sertifisert
  • Koble til opptil 4 HDMI-enheter
  • Enkelt Bridge-oppsett
  • Smart kontroll med app, stemme eller tilbehør
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