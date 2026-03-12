Få surroundbelysning! Med en Hue Bridge og Hue Play HDMI sync box 8K kan du nyte dynamisk belysning som endrer farge, dimmes og lyses opp i takt med innholdet på TV-skjermen.

Synkroniser lys med TV-innhold ved 8K 60 Hz og 4K 120 Hz

HDMI 2.1-sertifisert

Koble til opptil 4 HDMI-enheter

Enkelt Bridge-oppsett

Smart kontroll med app, stemme eller tilbehør