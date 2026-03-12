Lightguide trekant + cone bordlampe (svart)
Nåværende pris er 1908,00 kr
Nåværende pris er 1908,00 kr
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På lager
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Om Lightguide trekant + cone bordlampe (svart)
Med den dristige formen til Lightguide trekanten og en teksturert, matt lampefot, er denne duoen er som skapt for hverandre. Lyspæra er av munnblåst glass, mens lampen er 3D-printet ved hjelp av biosirkulære materialer; en krysning mellom moderne og tradisjonelt håndverk.
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- Inkluderer en Lightguide lyspære
- Inkluderer en 3D-printet lampefot
- Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
- Laget av resirkulerte materialer
- Blank overflate
- svart
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871151
Produktinformasjon
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