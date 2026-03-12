Med den dristige formen til Lightguide trekanten og en teksturert, matt lampefot, er denne duoen er som skapt for hverandre. Lyspæra er av munnblåst glass, mens lampen er 3D-printet ved hjelp av biosirkulære materialer; en krysning mellom moderne og tradisjonelt håndverk.



Inkluderer en Lightguide lyspære

Inkluderer en 3D-printet lampefot

Perfekt passform mellom lyspære og lampefot

Laget av resirkulerte materialer

Matt overflate

grågrønn