Diffuser til Turaco Hue vegglampe

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Diffuser til Turaco Hue vegglampe
Midlertidig utsolgt

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Om Diffuser til Turaco Hue vegglampe

Har diffuseren til vegglampen blitt misfarget, skittent eller skadet etter lengre tids utendørs eksponering? Nå kan du enkelt bytte ut diffuseren med en ny som er enkel å tilpasse og sikrer fortsatt bruk av utendørsbelysningen uten at du trenger å bytte ut hele armaturen.

  • Værbestandig
  • Enkel å tilpasse
  • Kompatibel med Turaco
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