Diffuser til Turaco Hue vegglampe
Nåværende pris er 129,00 kr
Nåværende pris er 129,00 kr
Nyhet
Midlertidig utsolgt
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Om Diffuser til Turaco Hue vegglampe
Har diffuseren til vegglampen blitt misfarget, skittent eller skadet etter lengre tids utendørs eksponering? Nå kan du enkelt bytte ut diffuseren med en ny som er enkel å tilpasse og sikrer fortsatt bruk av utendørsbelysningen uten at du trenger å bytte ut hele armaturen.
- Værbestandig
- Enkel å tilpasse
- Kompatibel med Turaco
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103126078
Design og utseende
- Materiale
- Polypropylen
Diverse
- Type
- Vegglamper
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103126078
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,15 kg
- Høyde
- 83 mm
- Lengde
- 209 mm
- Bredde
- 101 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004334801
Informasjon
- EAN
- 8721103126078
Produktets mål og vekt
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Nettovekt
- 0,22 lb
- Total høyde
- 74 mm
- Total lengde
- 200 mm
- Total bredde
- 96 mm
Service
- Garanti
- To år
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig