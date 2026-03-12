Har diffuseren til Turaco blitt misfarget, skittent eller skadet etter lengre tids utendørs eksponering? Nå kan du enkelt bytte ut diffuseren med en ny som er enkel å tilpasse og sikrer fortsatt bruk av utendørsbelysningen uten at du trenger å bytte ut hele armaturen.

Værbestandig

Enkel å tilpasse

Kompatibel med Turaco