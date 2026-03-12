Diffuser til Turaco

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Diffuser til Turaco
På lager
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Om Diffuser til Turaco

Har diffuseren til Turaco blitt misfarget, skittent eller skadet etter lengre tids utendørs eksponering? Nå kan du enkelt bytte ut diffuseren med en ny som er enkel å tilpasse og sikrer fortsatt bruk av utendørsbelysningen uten at du trenger å bytte ut hele armaturen.

  • Værbestandig
  • Enkel å tilpasse
  • Kompatibel med Turaco
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