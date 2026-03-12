Hue kablet dørklokke sikkerhetsnøkkel
Midlertidig utsolgt
Om Hue kablet dørklokke sikkerhetsnøkkel
Har du mistet eller ødelagt skruen? Bytt sikkerhetsskruen på din kablede videodørklokke med denne skruen. Sikkerhetsskruverktøy følger med for enkel installasjon
- Reservedel
- For kablet videoringeklokke
- Inkluderer sikkerhetsverktøy og -skrue
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103190024
Design og utseende
- Farge
- Rustfritt stål
- Materiale
- Metall
Diverse
- Type
- Reservedeler
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103190024
- Nettovekt
- 0,01 kg
- Bruttovekt
- 0,02 kg
- Høyde
- 86 mm
- Lengde
- 52 mm
- Bredde
- 28 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004294701
Informasjon
- EAN
- 8721103190024
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 4,6 mm
- Total lengde
- 5,4 mm
- Total bredde
- 2 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Diameter
- 5,4 mm
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig