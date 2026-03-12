Multipack: Centura innfelt spotlight 6-pakning, hvitt

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Nærbilde av fronten på Multipack: Centura innfelt spotlight 6-pakning, hvitt
På lager
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Om Multipack: Centura innfelt spotlight 6-pakning, hvitt

Centura innfelte spotter 6-pakning i hvitt er perfekte for å oppgradere hjemmet ditt og et flott alternativ for kjøkkenet, gangen eller hvor som helst du vil ha en diskret lyskilde. Få hvitt og farget lys i alle rom. Sty dem umiddelbart med Bluetooth eller lås opp flere smarte lysfunksjoner med en Hue Bridge.

  • Hvitt og farget lys
  • Bluetooth-styring via app
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
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