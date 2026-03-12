Multipack: Centura innfelt spotlight 6-pakning, hvitt
Pakkeprisen er 3940,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 4378,00 kr
Pakkeprisen er 3940,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 4378,00 kr
Salg
På lager
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Om Multipack: Centura innfelt spotlight 6-pakning, hvitt
Centura innfelte spotter 6-pakning i hvitt er perfekte for å oppgradere hjemmet ditt og et flott alternativ for kjøkkenet, gangen eller hvor som helst du vil ha en diskret lyskilde. Få hvitt og farget lys i alle rom. Sty dem umiddelbart med Bluetooth eller lås opp flere smarte lysfunksjoner med en Hue Bridge.
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- Hvitt og farget lys
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871670
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Innfelt Centura spotlight (trepakning)
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