Centura innfelte spotter 6-pakning i hvitt er perfekte for å oppgradere hjemmet ditt og et flott alternativ for kjøkkenet, gangen eller hvor som helst du vil ha en diskret lyskilde. Få hvitt og farget lys i alle rom. Sty dem umiddelbart med Bluetooth eller lås opp flere smarte lysfunksjoner med en Hue Bridge.



Hvitt og farget lys

Bluetooth-styring via app

Styres med app eller stemmen*

Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner