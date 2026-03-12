Multipack: Enrave, liten taklampe 2-pakning
Pakkeprisen er 2590,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2878,00 kr
Pakkeprisen er 2590,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2878,00 kr
Salg
På lager
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Om Multipack: Enrave, liten taklampe 2-pakning
Kjøp 2-pakning Enrave Small taklampe i hvit, med 2 dimmere inkludert. Perfekt for større områder som soverommet, vaskerommet eller gangen. Enrave gir et subtilt lys mot taket og et kraftig lys nedover.
- Dimmer switch inkludert
- Hvit atmosfære
- Innebygd LED
- ±10 års levetid
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330121
Produktinformasjon
- Hue White ambiance Enrave, liten taklampe
- 2