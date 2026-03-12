Multipack: Enrave, liten taklampe 2-pakning

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Nærbilde av fronten på Multipack: Enrave, liten taklampe 2-pakning
På lager
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Om Multipack: Enrave, liten taklampe 2-pakning

Kjøp 2-pakning Enrave Small taklampe i hvit, med 2 dimmere inkludert. Perfekt for større områder som soverommet, vaskerommet eller gangen. Enrave gir et subtilt lys mot taket og et kraftig lys nedover.

  • Dimmer switch inkludert
  • Hvit atmosfære
  • Innebygd LED
  • ±10 års levetid
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