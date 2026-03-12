Multipack: Enrave, liten taklampe 2-pakning

Kjøp 2-pakning Enrave Small taklampe i hvit, med 2 dimmere inkludert. Perfekt for større områder som soverommet, vaskerommet eller gangen. Enrave gir et subtilt lys mot taket og et kraftig lys nedover.

Dimmer switch inkludert

Hvit atmosfære

Innebygd LED

±10 års levetid