Oppgrader hjemmet ditt med en 6-pakning med White ambiance GU10-er. GU10-pærer gir deg rask tilgang til det beste innen smartbelysning: varmt til kjølig lys samt svært lav dimming. Flott å ha på kjøkkenet eller gangen. Bytt enkelt ut dine eksisterende spotter med Hue GU10-er.



Varmt til kjølig hvitt lys

Opptil 400 lumen

Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner