Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning
Nåværende pris er 1638,00 kr
Nåværende pris er 1638,00 kr
På lager
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Om Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning
Oppgrader hjemmet ditt med en 6-pakning med White ambiance GU10-er. GU10-pærer gir deg rask tilgang til det beste innen smartbelysning: varmt til kjølig lys samt svært lav dimming. Flott å ha på kjøkkenet eller gangen. Bytt enkelt ut dine eksisterende spotter med Hue GU10-er.
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- Varmt til kjølig hvitt lys
- Opptil 400 lumen
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871663
Produktinformasjon
- Hue White ambiance GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
- 2
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GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
Varmt til kjølig hvitt lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
819,00 kr