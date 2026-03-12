Oppgrader hjemmet ditt med en 6-pakning White and color ambiance GU10-er. GU10-pærer gir deg rask tilgang til det beste innen smartbelysning: hvitt og farget lys samt svært lav dimming. Flott å ha på kjøkkenet eller gangen. Bytt enkelt ut dine eksisterende spottene med Hue GU10-er.



Hvitt og farget lys

Opptil 400 lumen

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