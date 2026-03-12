Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning

Salg
Nærbilde av fronten på Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning
På lager
  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Om Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning

Oppgrader hjemmet ditt med en 6-pakning White and color ambiance GU10-er. GU10-pærer gir deg rask tilgang til det beste innen smartbelysning: hvitt og farget lys samt svært lav dimming. Flott å ha på kjøkkenet eller gangen. Bytt enkelt ut dine eksisterende spottene med Hue GU10-er.

  • Hvitt og farget lys
  • Opptil 400 lumen
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay