Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning
Pakkeprisen er 3328,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 3698,00 kr
Pakkeprisen er 3328,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 3698,00 kr
Salg
På lager
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Om Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning
Oppgrader hjemmet ditt med en 6-pakning White and color ambiance GU10-er. GU10-pærer gir deg rask tilgang til det beste innen smartbelysning: hvitt og farget lys samt svært lav dimming. Flott å ha på kjøkkenet eller gangen. Bytt enkelt ut dine eksisterende spottene med Hue GU10-er.
-
- Hvitt og farget lys
- Opptil 400 lumen
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871656
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
- 2