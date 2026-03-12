Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt
Pakkeprisen er 2284,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2538,00 kr
Pakkeprisen er 2284,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2538,00 kr
Salg
På lager
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Om Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt
Milliskin innfelte spotter 6-pakning i hvitt blander seg problemfritt inn i omgivelsene mens de gir varmt til kjølig hvitt lys. Et flott alternativ for kjøkkenet, gangen eller hvor som helst du ønsker en diskret lyskilde. Styr dem umiddelbart med Bluetooth eller lås opp flere smarte lysfunksjoner med en Hue Bridge.
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- Varmt til kjølig hvitt lys
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871687
Produktinformasjon
- Hue White ambiance Milliskin innfelt spot (3-pakning)
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