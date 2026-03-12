Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt

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Nærbilde av fronten på Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt
På lager
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Om Multipack: Milliskin innfelt spotlight 6-pakning, hvitt

Milliskin innfelte spotter 6-pakning i hvitt blander seg problemfritt inn i omgivelsene mens de gir varmt til kjølig hvitt lys. Et flott alternativ for kjøkkenet, gangen eller hvor som helst du ønsker en diskret lyskilde. Styr dem umiddelbart med Bluetooth eller lås opp flere smarte lysfunksjoner med en Hue Bridge.

  • Varmt til kjølig hvitt lys
  • Bluetooth-styring via app
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
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