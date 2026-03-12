Milliskin innfelte spotter 6-pakning i hvitt blander seg problemfritt inn i omgivelsene mens de gir varmt til kjølig hvitt lys. Et flott alternativ for kjøkkenet, gangen eller hvor som helst du ønsker en diskret lyskilde. Styr dem umiddelbart med Bluetooth eller lås opp flere smarte lysfunksjoner med en Hue Bridge.



Varmt til kjølig hvitt lys

Bluetooth-styring via app

Styres med app eller stemmen*

Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner