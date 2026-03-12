On/off switch, kablet (2 kanaler)

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Nærbilde av fronten på Hue On/off switch, kablet (2 kanaler)
På lager
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Om On/off switch, kablet (2 kanaler)

Legg til de vanlige lysene dine i Philips Hue sitt økosystem – så kan du styre dem sammen med Hue-lysene dine. Kablede on/off switch fungerer med de fleste tradisjonelle lys og lamper, sammen med de eksisterende Hue-lysene dine. Denne 2-kanals versjonen lar deg styre to ulike grupper lys separat fra én bryter. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designerlamper. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Når alt er installert, kan du styre alle lysene fra Hue-appen, med stemmeassistenter, eller direkte fra lysbryteren. Angi timere og tidsplaner som passer til rutinene dine. Det drives av husets strømnett – du trenger ikke å bytte batterier. Installer den bak lysbryteren din eller i taket over lampen, der det finnes en nøytralleder. Få trygg og responsiv kontroll med en Hue Bridge, selv om Wi-Fi-en er nede. Du finner mer informasjon her: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Gjør ikke-smarte lys, smarte
  • Styr smarte og ikke-smarte lys
  • Lag tidsintervaller og rutiner
  • Batterifri, nøytralleder kreves
  • Få mer med en Hue Bridge

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