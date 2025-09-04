Support
En person nærmer seg inngangsdøren til et hjem og utløser Philips Hue lys via en videoringeklokke.

Bevegelse registrert? Lys på!

Når videoringeklokken registrerer bevegelse, slår Philips Hue belysningen seg på automatisk. Og når noen ringer på døren, blinker lysene forsiktig – slik at du vet at det er noen på døren.

En person mottar et varsel om bevegelsesdeteksjon og overvåker inngangsdøren sin via Hue appen mens de er borte fra hjemmet.

Vit hvem som er der, uansett hvor du er

Få øyeblikkelige varsler når bevegelse oppdages. Sjekk direktesendt video og snakk med besøkende ved hjelp av den innebygde mikrofonen.

En mann styrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen sin via Hue appen på smarttelefonen.

Ultimat kontroll i én app

Administrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet uansett hvor du er.

En inngangsdør med en levering av esker og et innfelt bilde som viser leveringspersonen via en Hue videoringeklokke.

Se alt i skarpe detaljer

Nyt 2K-oppløsning og 180° visning fra topp til tå – perfekt for å oppdage besøkende og pakker rett utenfor døren.

En Hue Smart Chime koblet til en stikkontakt på kjøkkenet avgir et varsel.

Gå aldri glipp av et ring

Få lydvarsler i hele hjemmet og øyeblikkelige varsler på telefonen når noen står ved døren.

En mann sitter og jobber ved den bærbare datamaskinen sin og overvåker inngangsdøren via en direktestrømming av Hue ringeklokken.

Se hvem som er der med en enkel kommando

Se videoringeklokkens live-feed på kompatible smartskjermer ved hjelp av Alexa, Google Assistant eller Apple Home.

En mann sitter i sofaen sin og mottar et deteksjonsvarsel på smarttelefonen sin via Hue appen.

Sømløs integrering med Hue økosystemet ditt.

En Hue Bridge er nødvendig for å aktivere lysintegrerte funksjoner – som å slå på lys når bevegelse oppdages, utløse lysalarmer eller bruke en lysklokke når ringeklokken ringer.

Spørsmål og svar

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Plast

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Emballasjemål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kameraet

Hva støttes

Annet

Støtte for Hue

Finner du ikke svaret du lette etter?

Se Support

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

