Når videoringeklokken registrerer bevegelse, slår Philips Hue belysningen seg på automatisk. Og når noen ringer på døren, blinker lysene forsiktig – slik at du vet at det er noen på døren.
- 2K-video og toveis lyd
- Koble til ringeenheten hvor som helst
- Dag- og nattesyn
Ofte kjøpt sammen
Hue
Motion sensor
519,00 kr
Hue
Secure-kontaktsensor
449,00 kr
Hue White and color ambiance
Impress utendørs vegglampe
1729,00 kr
Bevegelse registrert? Lys på!
Vit hvem som er der, uansett hvor du er
Få øyeblikkelige varsler når bevegelse oppdages. Sjekk direktesendt video og snakk med besøkende ved hjelp av den innebygde mikrofonen.
Ultimat kontroll i én app
Administrer ringeklokken, ringeenheten og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet uansett hvor du er.
Se alt i skarpe detaljer
Nyt 2K-oppløsning og 180° visning fra topp til tå – perfekt for å oppdage besøkende og pakker rett utenfor døren.
Gå aldri glipp av et ring
Få lydvarsler i hele hjemmet og øyeblikkelige varsler på telefonen når noen står ved døren.
Se hvem som er der med en enkel kommando
Se videoringeklokkens live-feed på kompatible smartskjermer ved hjelp av Alexa, Google Assistant eller Apple Home.
Sømløs integrering med Hue økosystemet ditt.
En Hue Bridge er nødvendig for å aktivere lysintegrerte funksjoner – som å slå på lys når bevegelse oppdages, utløse lysalarmer eller bruke en lysklokke når ringeklokken ringer.
Finn et abonnement
Noen Secure kamerafunksjoner krever et abonnement for å låse dem opp. Bli kjent med de ulike planene, utforsk hva som gjør dem unike, og finn den rette for deg.
Spørsmål og svar
Hvilke verktøy trenger jeg for å installere Hue Secure doorbell?
Hvilke verktøy trenger jeg for å installere Hue Secure doorbell?
Har Hue Secure doorbell et batteri (backup)?
Har Hue Secure doorbell et batteri (backup)?
Fungerer Hue Secure doorbell med min eksisterende ringeklokke (chime)?
Fungerer Hue Secure doorbell med min eksisterende ringeklokke (chime)?
Kan jeg installere Hue Secure doorbell selv, eller trenger jeg en elektriker?
Kan jeg installere Hue Secure doorbell selv, eller trenger jeg en elektriker?
Hva er kameraets synsfelt?
Hva er kameraets synsfelt?
Hva er kameraets oppløsning?
Hva er kameraets oppløsning?
Krever Hue Secure ringeklokken en Hue Bridge?
Krever Hue Secure ringeklokken en Hue Bridge?
Er ringeklokken værbestandig?
Er ringeklokken værbestandig?
Hva er en lysklokke, og hvordan fungerer den?
Hva er en lysklokke, og hvordan fungerer den?
Kan jeg fjerne frontdekselet fra min Smart Chime?
Kan jeg fjerne frontdekselet fra min Smart Chime?
Hvor høy er lyden på sirenefunksjonen?
Hvor høy er lyden på sirenefunksjonen?
Kan jeg legge til toner i min smart chime selv?
Kan jeg legge til toner i min smart chime selv?
Kan jeg slå av/på lyden på smart chime uten Hue appen?
Kan jeg slå av/på lyden på smart chime uten Hue appen?
Hva betyr MotionAwareTM for smartringeenheten?
Hva betyr MotionAwareTM for smartringeenheten?
Kan jeg konfigurere forskjellige volum for Smart Chime?
Kan jeg konfigurere forskjellige volum for Smart Chime?
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Plast
Miljøet
Miljøet
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
Emballasjemål og vekt
Emballasjemål og vekt
Service
Service
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Kameraet
Kameraet
Hva støttes
Hva støttes
Annet
Annet
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.