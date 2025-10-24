Smartkontakt
Med dette lille, uanselige tilbehøret kan du forvandle alle lamper – også de du ikke kan bruke Hue-lyskilder i – til smarte lamper som kan du kan styre med stemmen eller Hue-appen. Styr lyset direkte via Bluetooth i ett rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til samtlige funksjoner.
Nåværende pris er 339,00 kr
Høydepunkter
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Legg til en lampe til Hue-systemet
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Syntetiske materialer