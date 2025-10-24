Support
Nærbilde av fronten på Hue Smartkontakt

Smartkontakt

Med dette lille, uanselige tilbehøret kan du forvandle alle lamper – også de du ikke kan bruke Hue-lyskilder i – til smarte lamper som kan du kan styre med stemmen eller Hue-appen. Styr lyset direkte via Bluetooth i ett rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til samtlige funksjoner.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • Bluetooth-aktivert
  • Hue Bridge aktivert
  • Legg til en lampe til Hue-systemet
  • Direkte styring via Bluetooth
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Bryteren

Hva støttes

Annet

