Wall switch module, kablet (1-pakning)

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Wall switch module, kablet (1-pakning)
På lager
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Bridge Pro

Bridge Pro

1159,00 kr

For en <product title> En ny bro er nødvendig

Om Wall switch module, kablet (1-pakning)

Kablede wall switch module sørger for at Philips Hue-belysningen alltid har strøm og kan styres – selv hvis noen slår av lysbryteren. Det drives av husets strømnett – du trenger ikke å bytte batterier. Installer den bak lysbryteren din eller i taket over lampen, der det finnes en nøytralleder. Når den er installert, kan du bruke den eksisterende bryteren til å styre lys i rom og soner eller enkelt veksle mellom forhåndsinnstilte scener. Krever en Hue Bridge, som bruker en pålitelig Zigbee-tilkobling for lokal kontroll, slik at lysene kan svare selv om Wi-Fi-en er nede. Du finner mer informasjon her: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Ha Hue‑lysene innen rekkevidde
  • Gjør eksisterende brytere smarte
  • Styr lys, rom eller soner
  • Batterifri, nøytralleder kreves
  • Krever en Hue Bridge
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