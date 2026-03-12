Kablede wall switch module sørger for at Philips Hue-belysningen alltid har strøm og kan styres – selv hvis noen slår av lysbryteren. Det drives av husets strømnett – du trenger ikke å bytte batterier. Installer den bak lysbryteren din eller i taket over lampen, der det finnes en nøytralleder. Når den er installert, kan du bruke den eksisterende bryteren til å styre lys i rom og soner eller enkelt veksle mellom forhåndsinnstilte scener. Krever en Hue Bridge, som bruker en pålitelig Zigbee-tilkobling for lokal kontroll, slik at lysene kan svare selv om Wi-Fi-en er nede. Du finner mer informasjon her: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Ha Hue‑lysene innen rekkevidde

Gjør eksisterende brytere smarte

Styr lys, rom eller soner

Batterifri, nøytralleder kreves

Krever en Hue Bridge