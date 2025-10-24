Salg
A67 – E27 smartlyspære – 1600
Få klart lys i rom som garasje og kjøkken og mykere lys i andre rom med en Philips Hue White A67-lyskilde, med en effekt på hele 1600 lumen (tilsvarende 100 W) og trådløs dimming. Koble til en Hue Bridge for å utnytte hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner.
Nåværende pris er 195,30 kr, opprinnelig pris er 279,00 kr
Energimerke F
Høydepunkter
- White
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Opptil 1600 lumen*
- Sterkt og klart hvitt lys
- Umiddelbar styring via Bluetooth
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
67x131