Support
Nærbilde av fronten på Hue White A67 – E27 smartlyspære – 1600

Salg

A67 – E27 smartlyspære – 1600

Få klart lys i rom som garasje og kjøkken og mykere lys i andre rom med en Philips Hue White A67-lyskilde, med en effekt på hele 1600 lumen (tilsvarende 100 W) og trådløs dimming. Koble til en Hue Bridge for å utnytte hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke F

Høydepunkter

  • White
  • Bluetooth-aktivert
  • Hue Bridge aktivert
  • Opptil 1600 lumen*
  • Sterkt og klart hvitt lys
  • Umiddelbar styring via Bluetooth
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    67x131

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay