Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Adore Bathroom innfelt downlight

Adore Bathroom innfelt downlight

Legg til Philips Hue White ambiance innfelt spot til baderommet, tilgjengelig i sølv, til baderommet ditt for et varmt til kjølig hvitt lys med innebygde lysinnstillinger. Bruk det øyeblikkelig med Bluetooth eller den medfølgende Hue-dimmeren switch. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Inkluderer GU10 LED-pære
  • Bluetooth-styring via app
  • Inkluderer dimmer
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner

