Adore Bathroom innfelt downlight
Legg til Philips Hue White ambiance innfelt spot til baderommet, tilgjengelig i sølv, til baderommet ditt for et varmt til kjølig hvitt lys med innebygde lysinnstillinger. Bruk det øyeblikkelig med Bluetooth eller den medfølgende Hue-dimmeren switch. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 1769,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Krom
Materiale
Syntetiske materialer