Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Adore Bathroom innfelt downlight

Adore Bathroom innfelt downlight

Legg til Philips Hue White ambiance innfelt spot til baderommet, tilgjengelig i sølv, til baderommet ditt og nyt naturlig varmt til kjølig hvitt lys med innebygde lysinntillinger. Bruk det øyeblikkelig med Bluetooth eller lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Inkluderer GU10 LED-pære
  • Bluetooth-styring via app
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Krom

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay