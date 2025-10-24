Adore Bathroom innfelt downlight
Legg til Philips Hue White ambiance innfelt spot til baderommet, tilgjengelig i sølv, til baderommet ditt og nyt naturlig varmt til kjølig hvitt lys med innebygde lysinntillinger. Bruk det øyeblikkelig med Bluetooth eller lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 639,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Krom
Materiale
Syntetiske materialer