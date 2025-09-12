Adore Bathroom speillampe
Philips Hue White ambiance Adore-vegglampe blander klassisk design med moderne funksjonalitet. Med de ulike lysinnstillingene kan du lese, slappe av, få energi og konsentrere deg, og du bruker den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Hue Bluetooth-appen for øyeblikkelig kontroll. Legg til en Philips Hue Bridge for å låse opp flere funksjoner. Plasser lysarmaturen horisontalt over speilet eller to vertikalt på hver side for best mulig stemningslys.
Nåværende pris er 995,40 kr, opprinnelig pris er 1659,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Par med en trådløs dimmer for enkel trådløs kontroll
Kontroller Philips Hue-belysningen direkte med den trådløse dimmeren. Du kan skru lysene av og på, bytte mellom fire forskjellige lysinnstillinger og dimme til riktig lysstyrke. Installasjonen er rask og enkel. Alt du skal gjøre er å pare bryteren med lampen og plassere bryteren et sted i hjemmet ditt. Så enkelt er det.
Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styre Hue-smartbelysningen i et enkelt rom i hjemmet.Tilføy opptil ti intelligente lyskilder og styr alle sammen med et tastetrykk på mobilenheten din.
Styr belysningen med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.
Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig
Disse lyspærene og lampene gir ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til kjølig. Med full dimming fra skarpt dagslys, til dempet nattlys, kan du justere lyskildene slik at de lyser med akkurat den nyansen og skarpheten du trenger.
Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål
Gjør dagen din lettere og behageligere med fire lysinnstillinger som er håndlaget spesielt for daglige gjøremål: Energize, Concentrate, Read og Relax. De to kalde nyansene, Energize og Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen eller holde fokus, mens de varmere innstillingene Read og Relax er perfekte når du vil nyte en god bok eller slappe av.
Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge
Hue Bridge gir tilgang til funksjonene som gjør smartbelysning virkelig smart – styring når du er borte, stemmestyring, automatisert belysning og mye mer. Legg til en Hue Bridge i oppsettet ditt for å skape oppslukende opplevelser, dra nytte av sikker og pålitelig teknologi og annet. Med Hue Bridge kan du oppleve smartbelysning som aldri før.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall