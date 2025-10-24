Adore Bathroom speillampe
Få varmt til kjølig hvitt lys for ethvert øyeblikk av dagen med Adore-vegglampen i krom, spesielt laget for badet. Bruk klart hvitt lys for å gjøre deg klar om morgenen, eller dim det ned til en lav glød for å slappe av i badekaret etter en lang dag.
Nåværende pris er 2189,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Krom
Materiale
Syntetiske materialer