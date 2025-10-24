Adore Bathroom spotlampe
Med Philips Hue White ambiance Adore-spotlyset får du tre lyspunkter som lyser opp rommet. Innebygde lysinnstillinger hjelper deg med å få energi, konsentrere deg, lese og slappe av. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 1989,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall