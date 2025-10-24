Med Philips Hue White ambiance Adore-spotlyset får du tre lyspunkter som lyser opp rommet. Innebygde lysinnstillinger hjelper deg med å få energi, konsentrere deg, lese og slappe av. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.