Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Adore Bathroom spotlampe

Adore Bathroom spotlampe

Med Philips Hue White ambiance Adore taklampen får du to lyspunkter som lyser opp rommet. Innebygde lysinnstillinger hjelper deg med å få energi, konsentrere deg, lese og slappe av. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Lås opp flere funksjoner med en Hue Bridge.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Inkluderer GU10 LED-pære
  • Bluetooth-styring via app
  • Inkluderer dimmer
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

