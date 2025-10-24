Adore Bathroom spotlampe
Med Philips Hue White ambiance Adore-spotlyset får du tre lyspunkter som lyser opp rommet. Innebygde lysinnstillinger hjelper deg med å få energi, konsentrere deg, lese og slappe av. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 2319,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall