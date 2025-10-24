Philips Hue White ambiance Adore-taklampen lar deg lese, slappe av, få energi eller konsentrere deg i riktig lys gjennom hele dagen. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth-appen. Koble til en Hue Bridge for å låse opp flere smartbelysningsfunksjoner.