Adore Bathroom taklys
Philips Hue White ambiance Adore-taklampen lar deg lese, slappe av, få energi eller konsentrere deg i riktig lys gjennom hele dagen. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth-appen. Koble til en Hue Bridge for å låse opp flere smartbelysningsfunksjoner.
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Krom
Materiale
Metall