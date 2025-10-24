Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Adore Bathroom taklys

Adore Bathroom taklys

Philips Hue White ambiance Adore-taklampen lar deg lese, slappe av, få energi eller konsentrere deg i riktig lys gjennom hele dagen. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth-appen. Koble til en Hue Bridge for å låse opp flere smartbelysningsfunksjoner.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Integrert LED
  • Bluetooth-styring via app
  • Inkluderer dimmer
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Krom

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay