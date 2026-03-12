B39 Mignon – E14 LED-smartpære
Nåværende pris er 819,00 kr
Nåværende pris er 819,00 kr
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Om B39 Mignon – E14 LED-smartpære
Tradisjonell stil møter moderne, smarte belysningsfunksjoner med Philips Hue justerbar hvit mignon-pære. Få varmt-til-kjølig hvitt lys som skaper den perfekte atmosfæren og passer til hjemmeinnredningen. Svært lav dimming lar deg dimme lyspæren helt ned til 0,2 % av total lysstyrke, for en myk glød. Den nyeste generasjonen av denne elegante lyspæren med tolagsdesign byr på nye og forbedrede funksjoner – blant annet fullspektret dagslys som gir en naturlig dagslysfølelse i hjemmet. Slapp av i varme nyanser fra en sommersolnedgang, eller få energi med hvittoner fra en frisk vinterhimmel. Lyspæren er nå 40 % mer energieffektiv enn forrige generasjon, og Matter‑kompatibilitet gir sømløs tilkobling til andre smarthjemenheter. Få tilgang til enda flere funksjoner med Hue Bridge.
- Opptil 500 lumen
- Fullspektret dagslys (1000-20000K)
- Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
- Realistisk mignon-effekt
- App- og stemmestyring
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149862
Lyskildens egenskaper
- Form
- Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel
- E14
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- PC
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
Miljøet
- Maks fuktighet ved drift
- 5 % <H<95 % (ikke-kondenserende)
- Driftstemperatur
- -20 °C til 45 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- LED følger med
- Ja
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 195
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 135
Diverse
- Spesielt designet for
- Stemning, Soverom, Spisestue, Funksjonell, Gang, Hjemmekontor, Arbeidsrom, Barnerom, Kjøkken, Stue
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149862
- Nettovekt
- 0,13 kg
- Bruttovekt
- 0,17 kg
- Høyde
- 175 mm
- Lengde
- 55 mm
- Bredde
- 146 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004295604
Informasjon
- EAN
- 8721103149862
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,2 W
- Effektforbruk
- 3,7 W
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 4
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 39 mm
- Total lengde
- 117 mm
- Total bredde
- 39 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 500
- Kompatibel med Philips Hue-enheter som kan dimmes
- Yes
- Diameter
- 39 mm
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Justerbart hvitt lys
- Energiklassen til inkludert lyskilde
- D
- Armatur/sokkel
- E14
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Ikke aktuelt
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Fuktig område, Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
Lyspæren
- Referansekontrollinnstilling*
- 4000 K; via Hue app scene “Cool bright”
- Diameter
- 39 mm
- Form
- Bulb
- Høyde
- 117 mm
- Inngangsspenning
- 220V-240V
- Lysmengde
- Varmt til kaldt hvitt lys
- Effektfaktor
- 0.5
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
- Wattstyrke tilsvarende
- 40 W
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- Stemmeassistenter
- Amazon Alexa, Google Assistent, Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 48 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig