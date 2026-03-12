Tradisjonell stil møter moderne, smarte belysningsfunksjoner med Philips Hue justerbar hvit mignon-pære. Få varmt-til-kjølig hvitt lys som skaper den perfekte atmosfæren og passer til hjemmeinnredningen. Svært lav dimming lar deg dimme lyspæren helt ned til 0,2 % av total lysstyrke, for en myk glød. Den nyeste generasjonen av denne elegante lyspæren med tolagsdesign byr på nye og forbedrede funksjoner – blant annet fullspektret dagslys som gir en naturlig dagslysfølelse i hjemmet. Slapp av i varme nyanser fra en sommersolnedgang, eller få energi med hvittoner fra en frisk vinterhimmel. Lyspæren er nå 40 % mer energieffektiv enn forrige generasjon, og Matter‑kompatibilitet gir sømløs tilkobling til andre smarthjemenheter. Få tilgang til enda flere funksjoner med Hue Bridge.

Opptil 500 lumen

Fullspektret dagslys (1000-20000K)

Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke

Realistisk mignon-effekt

App- og stemmestyring