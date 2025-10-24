Being hue taklys
Nyt en forsiktig glød med Philips Hue White Ambiance Being-taklampen i svart. Tynne aluminiumssirkler kaster varmt til kjølig hvitt lys i tre retninger. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.
Nåværende pris er 1769,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall