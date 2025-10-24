Salg
Being pendellampe
Med Philips Hue White Ambiance Being pendel med fjernkontroll i hjemmet ditt, kan du enkelt styre lysrutinene for alle tidspunkt på dagen. Bruk dimmeren til å sette det riktige lyset, som hjelper deg med å slappe av, lese, konsentrere deg og aktivere deg
Nåværende pris er 2951,20 kr, opprinnelig pris er 3689,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Med Hue Dimmer switch
- Integrert LED
- Aluminium
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Aluminium
Materiale
Metall
Plast