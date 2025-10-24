Med Philips Hue White ambiance Buckram-spotlyset i hvitt, får du fire lyspunkter som lyser opp rommet. Juster hver spot individuelt for å lyse opp rommet, og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for enda flere smartbelysningsfunksjoner.