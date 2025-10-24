Salg
Buckram trippel spot
Med Philips Hue White ambiance Buckram-spotlyset i hvitt, får du tre lyspunkter som lyser opp rommet. Juster hver spot individuelt for å lyse opp rommet, og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for enda flere smartbelysningsfunksjoner.
Nåværende pris er 1315,30 kr, opprinnelig pris er 1879,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall