Dobbelt Buckram-spotlight
Philips Hue White Ambiance Buckram-spottene leveres med en trådløs dimmer og en White Ambiance GU10 LED-lyspære som hjelper deg med å slappe av, lese, konsentrere deg og få mer energi. Få et naturlig hvitt lys som tilpasser seg de daglige rutinene dine.
Nåværende pris er 1439,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Hue Bridge aktivert
- Med Hue Dimmer switch
- GU10
- Svart
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall