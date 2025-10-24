Support
Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Dobbelt Buckram-spotlight

Dobbelt Buckram-spotlight

Philips Hue White Ambiance Buckram-spottene leveres med en trådløs dimmer og en White Ambiance GU10 LED-lyspære som hjelper deg med å slappe av, lese, konsentrere deg og få mer energi. Få et naturlig hvitt lys som tilpasser seg de daglige rutinene dine.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Hue Bridge aktivert
  • Med Hue Dimmer switch
  • GU10
  • Svart
  • Smart kontroll med Hue Bridge*
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay