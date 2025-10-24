Med et Philips Hue White ambiance Buckram-spotlys i hvitt, får du varmt til kjølig lys til din daglige rutine. Juster spotten til å lyse opp de riktige hjørnene i rommet. Få øyeblikkelig kontroll med Bluetooth eller koble til en Hue Bridge for å låse opp enda flere smartbelysningsfunksjoner.