Salg
Enkelt Buratto-spotlight
Philips Hue White Ambiance Buratto-spottene leveres med en trådløs dimmer og en White Ambiance GU10 LED-lyspære som hjelper deg med å slappe av, lese, konsentrere deg og få mer energi. Få et naturlig hvitt lys som tilpasser seg de daglige rutinene dine.
Nåværende pris er 533,40 kr, opprinnelig pris er 889,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Hue Bridge aktivert
- Med Hue Dimmer switch
- GU10
- Aluminium
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Aluminium
Materiale
Metall