Med et justerbart hode, lar Philips Hue White Ambiance Runner spotlyset i svart deg skinne varmt til kjølig hvitt lys i alle hjørner av rommet. Bruk de innebygde lysinnstillingene og få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.