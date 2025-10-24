Salg
Innfelt Milliskin-spotlight
Med Philips Hue White Ambiance-spotten i Philips Hue-systemet kan du få naturlig hvitt lys som gir deg energi og hjelper deg med å våkne, konsentrere deg, lese og slappe av. En spot av høy kvalitet som er laget for å vare, og med oppmerksomheten rettet mot detaljene.
Nåværende pris er 401,40 kr, opprinnelig pris er 669,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Hue Bridge aktivert
- Med Hue Dimmer switch
- GU10
- Aluminium
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Aluminium
Materiale
Syntetiske materialer