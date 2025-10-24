Salg
Phoenix taklampe
Philips hue Phoenix-taklampen kan dimmes og gir både varmt og kjølig hvitt LED-lys, slik at du kan velge fargetonen du føler for i øyeblikket. Koble til det trådløse hjemmenettverket via hue-broen (følger ikke med) for å få enkel kontroll via smartenheten.
Nåværende pris er 209,40 kr, opprinnelig pris er 349,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- White
- Smart kontroll med Hue Bridge*
- Stemmestyring*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall