Laget spesifikt for baderom med IP-klasse IP44 gir Philips Hue White ambiance Struana-taklampe det riktige varmt til kjølig lyset for dine daglige rutiner. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth, eller koble til en Hue Bridge for flere funksjoner.