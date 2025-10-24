Wellner bordlampe
Få varmt til kjølig lys og innebygde lysinnstillinger med Philips Hue White ambiance Wellner-bordlampen, som gir et unikt preg til ethvert rom i huset ditt. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth, eller legg til en Hue Bridge for å låse opp flere funksjoner.
Nåværende pris er 1119,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer E27 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Glass