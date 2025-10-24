Wellness bordlampe
Philips Hue White ambiance Wellness bordlampens varmt til kjølig lys lar deg lese, slappe av, konsentrere deg og få energi i det perfekte lyset. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth eller legg til en Hue Bridge for å låse opp alle smartbelysningsfunksjonene.
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer E27 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Glass